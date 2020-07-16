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Трамп сменил главу предвыборного штаба

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Президент США надеется во второй раз победить в президентской гонке, при этом он ждет легкой борьбы.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назначил нового главу своей предвыборной кампании. Им стал Уильям Степин. Об этом в четверг, 16 июля, глава Белого дома сообщил в Twitter.

"Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Паскаль (действующий глава - ред.), который был со мной в течение долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании", - отметил американский лидер.

Также Трамп выразил надежду на "крупную и очень важную вторую победу" на выборах, поскольку его "рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается".

Как сообщал Корреспондент.net, глава Белого дома после вступления в должность в январе 2017 года до 9 июля сделал 20 055 публичных высказываний, не соответствующих действительности.

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Теги: США, Выборы, Дональд Трамп, штаб
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Источник: korrespondent.net

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