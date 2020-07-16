Трамп сменил главу предвыборного штаба

Президент США надеется во второй раз победить в президентской гонке, при этом он ждет легкой борьбы.

Президент США Дональд Трамп назначил нового главу своей предвыборной кампании. Им стал Уильям Степин. Об этом в четверг, 16 июля, глава Белого дома сообщил в Twitter.

"Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Паскаль (действующий глава - ред.), который был со мной в течение долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании", - отметил американский лидер.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

Также Трамп выразил надежду на "крупную и очень важную вторую победу" на выборах, поскольку его "рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается".

Как сообщал Корреспондент.net, глава Белого дома после вступления в должность в январе 2017 года до 9 июля сделал 20 055 публичных высказываний, не соответствующих действительности.

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