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В Алжире двум экс-премьерам дали по 10 лет тюрьмы

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Бывшие чиновники уже отбывают наказание за коррупцию, за которую они получили по 12 лет.
В Алжире уже больше года продолжается антикоррупционная кампания
В Алжире уже больше года продолжается антикоррупционная кампания

Двух бывших премьер-министров Алжира Ахмеда Уяхью и Абдельмалека Селляля суд страны приговорил к 10 годам лишения свободы за предоставление неправомерных привилегий бизнесмену. Об этом в среду, 15 июля, сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что каждый из осужденных чиновников также должен выплатить штраф в размере 500 тыс. алжирских динаров, или 4 тысячи долларов.

При этом экс-премьеры уже отбывают наказание - ранее их осудили до 12 лет тюрьмы за коррупцию.

Напомним, в Алжире с 2019 года, когда на фоне массовых протестов подал в отставку президент страны Абдель Азиз Бутефлика, продолжается масштабная борьба с коррупцией. За это время были арестованы десятки госслужащих, бизнесменов и олигархов.

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Теги: суд, Алжир, премьер-министр, приговор
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Источник: korrespondent.net

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