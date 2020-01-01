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Хакеры взломали страницы Обамы, Байдена, Маска и Гейтса в соцсетях

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Данная кибератака является одной из крупнейших в истории, заявили в Twitter, сейчас соцсеть работает с ограничениями.
В настоящее время расследованием мошенничества занимается ФБР США
В настоящее время расследованием мошенничества занимается ФБР США
Getty Images
 
Сообщения с просьбами о пожертвовании биткоинов появились в аккаунтах владельцев корпорации Tesla Илона Маска, корпорации Microsoft Билла Гейтса, экс-президента США Барака Обамы, экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщила администрация соцсети Twitter.
 
 
Сообщения содержали адрес одного и того же биткоин-кошелька. Авторы сообщения обещали вернуть биткоины через полчаса в двойном размере.
 
За несколько часов по указанному адресу пользователи успели перевести $112 тыс. В настоящее время расследованием мошенничества занимается ФБР США.
 
Данная кибератака является одной из крупнейших в истории, заявили в Twitter. Сейчас соцсеть работает с ограничениями. 
 
"Мы продолжаем ограничивать возможность писать сообщения, менять пароль и некоторые другие функции учетной записи, пока мы изучаем ситуацию. Спасибо за ваше терпение", – заявили в компании.
 
Напомним, ранее хакеры получили доступ к личным данным девяти млн клиентов британской авиакомпании EasyJet. Хакеры получили адрес электронной почты и данные о путешествиях клиентов компании, а также были раскрыты данные кредитных карт более 2200 клиентов.

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Теги: хакеры, Билл Гейтс, Обама, Байден, Барак Обама, соцсети, Джо Байден, биткоин, хакерская атака, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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