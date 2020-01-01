От коронавируса в мире выздоровели восемь млн человек

Число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки возросло до 5754 по сравнению с 5413 днем ранее.

За время пандемии в мире зарегистрировали 13 683 686 заболевших pixabay.com

Заболеваемость коронавирусом за минувшие сутки возросла до 234 245 человек по сравнению с 217 917 за предыдущие сутки. Соответствующие данные в четверг, 16 июля, опубликовала платформа Worldometers.

Число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки возросло до 5754 по сравнению с 5413 днем ранее.

За время пандемии в мире зарегистрировали 13 683 686 заболевших и 586 193 умерших. Выздоровел 8 031 267 пациент.

США лидируют по общей и суточной заболеваемости коронавирусом: 3 616 747 и 71 670 случаев соответственно. На втором месте Бразилия: 1 970 909 и 39 705 случая, замыкает тройку Индия: 970 169 и 32 682 случаев.

Напомним, за 14 июля заболеваемость коронавирусом также выросла до 217 917 человек по сравнению с 195 926 за предыдущие сутки.

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