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От коронавируса в мире выздоровели восемь млн человек

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Число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки возросло до 5754 по сравнению с 5413 днем ранее.
За время пандемии в мире зарегистрировали 13 683 686 заболевших
За время пандемии в мире зарегистрировали 13 683 686 заболевших
pixabay.com
 
Заболеваемость коронавирусом за минувшие сутки возросла до 234 245 человек по сравнению с 217 917 за предыдущие сутки. Соответствующие данные в четверг, 16 июля, опубликовала платформа Worldometers.
 
 
Число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки возросло до 5754 по сравнению с 5413 днем ранее. 
 
За время пандемии в мире зарегистрировали 13 683 686 заболевших и 586 193 умерших. Выздоровел 8 031 267 пациент.
 
США лидируют по общей и суточной заболеваемости коронавирусом: 3 616 747 и 71 670 случаев соответственно. На втором месте Бразилия: 1 970 909 и 39 705 случая, замыкает тройку Индия: 970 169 и 32 682 случаев.
 
Напомним, за 14 июля заболеваемость коронавирусом также выросла до 217 917 человек по сравнению с 195 926 за предыдущие сутки.

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Теги: эпидемия, болезнь, болезни, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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