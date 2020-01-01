В Турции разбился военный самолет: семь погибших

Самолет врезался в гору Артос на высоте 2200 метров над уровнем моря, все находившиеся на борту были сотрудниками сил безопасности Турции.

Спасатели нашли обломки самолета через четыре часа после крушения aa.com.tr

Военный самолет разбился на востоке Турции при выполнении разведывательного полета над провинциями Ван и Хаккари. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило информагентство Anadolu.

Самолет врезался в гору Артос на высоте 2200 метров над уровнем моря. В результате погибли семь человек, в том числе два пилота.

Все находившиеся на борту самолета были сотрудниками сил безопасности Турции.

"В последний раз пилоты выходили на связь в 22:32 в небе над районом Башкале. Сообщили, что возвращаются. В 22:45 самолет пропал с радаров, связь прервалась. В 23:15 стало известно о крушении", - отметил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Спасатели обнаружили обломки в 03.00. По словам министра, эксперты изучат все версии крушения самолета, построенного в 2015 году.

Как сообщалось ранее, 14 июля в США при посадке разбился истребитель F-16. Это пятое крушение боевого самолета в США, начиная с мая и вторая авария F-16 в этом месяце.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet