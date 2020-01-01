США расширили санкционные списки против России

Под американские санкции попали организации, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным.

США расширили физическими и юридическими лицами санкционный список в отношении России, сообщается на сайте Минфина США.

В санкционном списке оказались трое человек и пять организаций, зарегистрированных, в том числе, в Судане, Гонконге и Таиланде. Все они связаны с Евгением Пригожиным – российским бизнесменом, который был обвинен спецпрокурором Робертом Мюллером в поддержке предполагаемых попыток России повлиять на выборы в США с использованием кампаний в соцсетях.

Минфин обвиняет людей и компании, внесенные в список, в содействии международным операциям, проводимым Пригожиным, попытках подавления и дискредитации людей, стремящихся к проведению демократических реформ в Судане, а также в оказании помощи российскому бизнесмену, который оказался под американскими санкциями.

Санкциями заморожены все находящиеся в американской юрисдикции активы физических и юридических лиц, оказывавших помощь Пригожину. Кроме того, гражданам США запрещается вести бизнес с данными лицами и компаниями.

В санкционном списке оказалась российская компания M Invest, ее дочерной компании Meroe Gold, гендиректора M Invest Андрея Манделя и Михаила Потепкина, регионального директора обеих компаний в Судане.

В список также внесли компании, зарегистрированные в Таиланде и Гонконге - Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Co. и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

"Пригожин финансирует Агентство интернет-исследований – российскую фабрику троллей, которая пыталась вмешаться в выборы в США, а также ЧВК Вагнер, которая с санкции Министерства обороны России расширяет российское влияние за рубежом.... Сегодняшние действия ограничивают попытки Пригожина и его сторонников разжечь беспорядки или сорвать демократические реформы в Судане", - говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Накануне Помпео также анонсировал усиление санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

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