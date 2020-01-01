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Болгарский премьер попросил уволиться трех министров

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Борисов также заявил, что в конце недели примет решение о возможности ухода в отставку всего правительства до конца текущей недели.
Решение Борисова принято на фоне общенациональных протестов против его правительства
Решение Борисова принято на фоне общенациональных протестов против его правительства
BGNES
 
Премьер Болгарии Бойко Борисов обратился к министрам финансов, экономики и внутренних дел с просьбой написать заявление об увольнении. Обращение вызвано общенациональными антикоррупционными протестами, сообщило информагентство Reuters.
 
 
Борисов также заявил, что в конце недели примет решение о возможности ухода в отставку всего правительства до конца текущей недели.
 
Указанные министры подозреваются в сговоре с оппозиционной этнической турецкой партией MRF и ее председателем, бизнесменом и владельцем СМИ Деляном Пеевски.
 
После заявления Борисова протесты продолжились, тысячи болгар призвали премьера и главного прокурора уйти в отставку из-за коррупции на высоком уровне, ослабившей государственные институты и принесшей пользу влиятельным олигархам.
 
С требованием отставки премьера так же выступили оппозиционные социалисты и президент Румен Радев.
 
Напомним, в Болгарии президент возглавил антиправительственный протест. Массовые антиправительственные акции в стране продолжаются уже неделю.

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Теги: Болгария, протест, премьер-министр, министр, акции протеста, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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