Болгарский премьер попросил уволиться трех министров
Борисов также заявил, что в конце недели примет решение о возможности ухода в отставку всего правительства до конца текущей недели.
Премьер Болгарии Бойко Борисов обратился к министрам финансов, экономики и внутренних дел с просьбой написать заявление об увольнении. Обращение вызвано общенациональными антикоррупционными протестами, сообщило информагентство Reuters.
Борисов также заявил, что в конце недели примет решение о возможности ухода в отставку всего правительства до конца текущей недели.
Указанные министры подозреваются в сговоре с оппозиционной этнической турецкой партией MRF и ее председателем, бизнесменом и владельцем СМИ Деляном Пеевски.
После заявления Борисова протесты продолжились, тысячи болгар призвали премьера и главного прокурора уйти в отставку из-за коррупции на высоком уровне, ослабившей государственные институты и принесшей пользу влиятельным олигархам.
С требованием отставки премьера так же выступили оппозиционные социалисты и президент Румен Радев.
Напомним, в Болгарии президент возглавил антиправительственный протест. Массовые антиправительственные акции в стране продолжаются уже неделю.
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