Болгарский премьер попросил уволиться трех министров

Борисов также заявил, что в конце недели примет решение о возможности ухода в отставку всего правительства до конца текущей недели.

Решение Борисова принято на фоне общенациональных протестов против его правительства BGNES

Премьер Болгарии Бойко Борисов обратился к министрам финансов, экономики и внутренних дел с просьбой написать заявление об увольнении. Обращение вызвано общенациональными антикоррупционными протестами, сообщило информагентство Reuters.

Борисов также заявил, что в конце недели примет решение о возможности ухода в отставку всего правительства до конца текущей недели.

Указанные министры подозреваются в сговоре с оппозиционной этнической турецкой партией MRF и ее председателем, бизнесменом и владельцем СМИ Деляном Пеевски.

После заявления Борисова протесты продолжились, тысячи болгар призвали премьера и главного прокурора уйти в отставку из-за коррупции на высоком уровне, ослабившей государственные институты и принесшей пользу влиятельным олигархам.

С требованием отставки премьера так же выступили оппозиционные социалисты и президент Румен Радев.

Напомним, в Болгарии президент возглавил антиправительственный протест. Массовые антиправительственные акции в стране продолжаются уже неделю.

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