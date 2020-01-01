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Армения и Азербайджан продолжили обстрелы в Карабахе

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Конфликтующие стороны сообщили про обострение военной обстановки на границе за минувшую ночь.
Армянские военные на боевых позициях в Нагорном Карабахе
Армянские военные на боевых позициях в Нагорном Карабахе
mil.am
 
Армянские военные предотвратили попытку прорыва госграницы со стороны азербайджанской армии в ночь с 15 на 16 июля. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило министерство обороны Армении. 
 
 
По его данным, попытка была отражена без потерь с армянской стороны. При этом азербайджанские подразделения в 5:20 начали обстрел из гаубиц селений Айгепар и Мовсес.
 
В Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщили про обстрелы из минометов и крупнокалиберного оружия селений Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли со стороны армянской армии.
 
Напомним, в воскресенье 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия. Азербайджан обвинил подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле с целью захвата приграничной территории.

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Теги: конфликт, война, граница, Армения, Азербайджан, Карабах, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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