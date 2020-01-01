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Умерла звезда сериалов Ксена: принцесса-воин и Робокоп 2

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Актриса, известная по сериалам Твин Пикс, Принц из Беверли-Хиллз скончалась буквально за сутки до своего дня рождения. Знаменитость боролась с раком.
Пик ее карьеры пришелся на 90-е
Пик ее карьеры пришелся на 90-е
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Американская актриса и танцовщица Галин Горг скончалась в Лос-Анджелесе. До своего 56-летия она не дожила один день. Последнее время Горг боролась с онкологическим заболеванием, пишет The Sun.

Врачи давали неутешительный прогноз, но актриса до последнего верила в лучшее и боролась за жизнь.

Галин Горг сниматься начала в 1984 году. Она известна по ролям в сериалах Ксена: принцесса-воин, Робокоп 2, Твин Пикс, Принц из Беверли-Хиллз.

Ранее мы писали, что умер ведущий шоу Разрушители легенд Грант Имахара.

Также сообщалось, что умерла жена актера Джона Траволты. У женщины был рак. 

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Теги: смерть, сериалы, актриса, умер, фильмы
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Источник: korrespondent.net

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