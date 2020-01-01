Умерла звезда сериалов Ксена: принцесса-воин и Робокоп 2
Американская актриса и танцовщица Галин Горг скончалась в Лос-Анджелесе. До своего 56-летия она не дожила один день. Последнее время Горг боролась с онкологическим заболеванием, пишет The Sun.
Врачи давали неутешительный прогноз, но актриса до последнего верила в лучшее и боролась за жизнь.
Галин Горг сниматься начала в 1984 году. Она известна по ролям в сериалах Ксена: принцесса-воин, Робокоп 2, Твин Пикс, Принц из Беверли-Хиллз.
Cмотрите фотогалерею: Умерла звезда сериалов Ксена: принцесса-воин и Робокоп 2
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