Умерла звезда сериалов Ксена: принцесса-воин и Робокоп 2

Актриса, известная по сериалам Твин Пикс, Принц из Беверли-Хиллз скончалась буквально за сутки до своего дня рождения. Знаменитость боролась с раком.

Пик ее карьеры пришелся на 90-е Twitter

Американская актриса и танцовщица Галин Горг скончалась в Лос-Анджелесе. До своего 56-летия она не дожила один день. Последнее время Горг боролась с онкологическим заболеванием, пишет The Sun.

Врачи давали неутешительный прогноз, но актриса до последнего верила в лучшее и боролась за жизнь.

Галин Горг сниматься начала в 1984 году. Она известна по ролям в сериалах Ксена: принцесса-воин, Робокоп 2, Твин Пикс, Принц из Беверли-Хиллз.

Ранее мы писали, что умер ведущий шоу Разрушители легенд Грант Имахара.

Также сообщалось, что умерла жена актера Джона Траволты. У женщины был рак.

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