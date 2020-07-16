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В России уже более 750 тысяч случаев коронавируса

Комментариев: 7
Излечились от коронавируса в России более 530 тысяч пациентов, почти 12 тысяч человек - умерли.
В России уже более 750 тысяч случаев коронавируса

Количество случаев коронавируса в России превысило 750 тысяч, свидетельствуют данные оперативного штаба в четверг, 16 июля.

Так, за минувшие сутки в РФ зарегистрировано 6 428 заболевших. Всего в стране выявлен 752 797 случаев заражения COVID-19.

За сутки скончались 167 человек, число жертв за весь период достигло 11 937 человек.

Выздоровели за сутки 8 443 пациентов, за весь период - 531 692 человека.

Отметим, всего в мире уже почти 13,7 млн случаев коронавируса, из них более 586 тысяч летальных, выздоровело более 8 млн пациентов.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ЗаелоПластинку    16.07.2020, 11:55
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Пусть эти мрази дохнут.Это всё-равно не люди. (с) Великий гуманист Антибес.
navigator2    16.07.2020, 11:48
Оценка:  +1
navigator2
12 тисяч здохло, дрібниця а приємно
СерыйКыць    16.07.2020, 11:41
Оценка:  -2
СерыйКыць
А у нас что,намного меньше заразившихся?Правда?А может сначала проведём столько же ПЦР-тестирований как в России,чтобы узнать наверняка?
ЗаелоПластинку    16.07.2020, 11:55
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Сказали же, что у вас, Антибес, 750 тысяч. Ты опять забыл какой флаг на твоем аккаунте на политфорумс? Опять гражданином Украины притворяться будешь?
СерыйКыць    16.07.2020, 11:58
Оценка:  -1
СерыйКыць
Антибес,а чего мне притворяться?Я как жил в Украине так и живу,гражданство украинское тоже не менял.Продолжаю смеяться над твоими слуховыми галлюцинациями.)))))
ЗаелоПластинку    16.07.2020, 12:12
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Антибес, ты немного не угадал. Галлюцинации у тебя, флаг то еще есть. Гугл все помнит
СерыйКыць    16.07.2020, 12:20
Оценка:  0
СерыйКыць
Антибес,так у тебя оказывается не только слуховые галлюцинации?Какой флаг,Антибес?
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