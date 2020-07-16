В России уже более 750 тысяч случаев коронавируса

Излечились от коронавируса в России более 530 тысяч пациентов, почти 12 тысяч человек - умерли.

Количество случаев коронавируса в России превысило 750 тысяч, свидетельствуют данные оперативного штаба в четверг, 16 июля.

Так, за минувшие сутки в РФ зарегистрировано 6 428 заболевших. Всего в стране выявлен 752 797 случаев заражения COVID-19.

За сутки скончались 167 человек, число жертв за весь период достигло 11 937 человек.

Выздоровели за сутки 8 443 пациентов, за весь период - 531 692 человека.

Отметим, всего в мире уже почти 13,7 млн случаев коронавируса, из них более 586 тысяч летальных, выздоровело более 8 млн пациентов.

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