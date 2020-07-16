В метро Нью-Йорка коп избил пассажира. Видео 18+

Полицейский ударил и выбросил из вагона метро бездомного, который, как утверждается, занимал более одного места в почти пустом вагоне.

В Нью-Йорке полицейский в метро избил бездомного пассажира, выбросил его из вагона и применил слезоточивый газ. Об этом сообщает The City.

На опубликованном ролике видно, как темнокожий полицейский подошел к мужчине в вагоне поезда и попытался вывести его. Когда тот отказался выходить, полицейский начал его избивать и позже выкинул пассажира из вагона, после чего продолжал избивать его.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс обвиняет избитого мужчину в совершении уголовного преступления, наказуемом лишением свободы на срок до семи лет за то, что он якобы ударил по руке офицера, пока полицейский пытался вывести его на платформу станции.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия! 18+

Ранее сообщалось, что в Киеве, после массовых протестов, в метро произошла драка участников акций.

Также сообщалось, что в метро Харькова произошла драка из-за пассажира без маски. Работники метро сделали замечание пассажиру из-за отсутствия у него маски, несмотря на карантин.

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