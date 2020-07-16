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Лукашенко рассказал об излечение коронавируса косой

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Глава Витебской области Николай Шерстнев вылечился с помощью физических упражнений с косой, говорит Лукашенко.
Президент назвал необычный способ излечения от инфекции
Президент назвал необычный способ излечения от инфекции
 
Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал о способе, с помощью котрого губернатор Витебской области Николай Шерстнев вылечился от коронавируса. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
 
"Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился", - сказал Лукашенко.
 
По егос ловам, это подтверждает высказанную им ранее теорию, что "трактор всех вылечит".
 
"Это то, о чем я говорил в самом начале, когда пошутил, что "трактор всех вылечит". Ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший", - подчеркнул президент.
 
Также глава государства обратил внимание на важность нахождения на свежем воздухе во время распространения COVID-19.
 
"А во-вторых, обязательно надо работать на свежем воздухе. Ни в коем случае нельзя было запирать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах", - отметил Лукашенко.
 
Напомним, в начале июля президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о победе над COVID-19.
 

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Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    16.07.2020, 13:27
Оценка:  0
WTF2wtf
Он реально дебил?
Lyonya-Space    16.07.2020, 13:15
Оценка:  0
Lyonya-Space
Т.е. трактор - это высокотехнологичное лечение, но есть ещё и народное средство с дедов-прадедов - это коса!
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