Лукашенко рассказал об излечение коронавируса косой

Глава Витебской области Николай Шерстнев вылечился с помощью физических упражнений с косой, говорит Лукашенко.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал о способе, с помощью котрого губернатор Витебской области Николай Шерстнев вылечился от коронавируса. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

"Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился", - сказал Лукашенко.

По егос ловам, это подтверждает высказанную им ранее теорию, что "трактор всех вылечит".

"Это то, о чем я говорил в самом начале, когда пошутил, что "трактор всех вылечит". Ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший", - подчеркнул президент.

Также глава государства обратил внимание на важность нахождения на свежем воздухе во время распространения COVID-19.

"А во-вторых, обязательно надо работать на свежем воздухе. Ни в коем случае нельзя было запирать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах", - отметил Лукашенко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet