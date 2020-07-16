Лукашенко рассказал об излечение коронавируса косой
Глава Витебской области Николай Шерстнев вылечился с помощью физических упражнений с косой, говорит Лукашенко.
Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал о способе, с помощью котрого губернатор Витебской области Николай Шерстнев вылечился от коронавируса. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
"Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился", - сказал Лукашенко.
По егос ловам, это подтверждает высказанную им ранее теорию, что "трактор всех вылечит".
"Это то, о чем я говорил в самом начале, когда пошутил, что "трактор всех вылечит". Ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший", - подчеркнул президент.
Также глава государства обратил внимание на важность нахождения на свежем воздухе во время распространения COVID-19.
"А во-вторых, обязательно надо работать на свежем воздухе. Ни в коем случае нельзя было запирать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах", - отметил Лукашенко.
Напомним, в начале июля президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о победе над COVID-19.
Ранее Александр Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком для "наркоманов и курцов".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент