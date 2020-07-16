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В РФ заявили, что со стороны Украины "слышат воинственную риторику"

Комментариев: 13
Сама же РФ якобы не имеет агрессивных планов против Украины.
Андрей Руденко
Андрей Руденко
facebook.com/MIDRussia

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что у них нет агрессивных планов в отношении Украины. Вместе с этим, РФ со стороны Украины якобы "слышит воинственную риторику".

Читай также: США расширили санкционные списки против России

Об этом заявил в четверг замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что такая риторика "явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины".

Напомним, США расширяют санкции против газопроводов РФ. Северный поток-2 и Турецкий поток включены в список, на который распространяются санкции закона о противниках Америки.

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Теги: РФ, Украина, Руденко
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Комментариев (14)
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Vixerunt    16.07.2020, 15:01
Оценка:  0
Vixerunt
СерыйКыць--- никто в здравом уме воевать с русскими не будет (столетняя история тому в помощь). И тем более идти штурмом на Донецк- кому он нужен, разграбленный путеным помойник; рф убийствами на донбассе потеряла Украину и заимела у себя под боком русофобную страну. Хорошая политика кремля...
Graddfeydd    16.07.2020, 14:50
Оценка:  -1
Graddfeydd
Ну прямо голуби мира, бл$дь - сначала насрали на голову, а потом удивленно клювом щелкают: за что, мол, нас не любят, таких честных и миролюбивых оккупантов!?
СерыйКыць    16.07.2020, 14:55
Оценка:  -2
СерыйКыць
Бот,кто тебе на голову насрал?А в рот тоже попало?))))))
СерыйКыць    16.07.2020, 14:24
Оценка:  -1
СерыйКыць
С Крымом вопрос закрыт навеки.И никто его никогда уже не вернёт.При попытке же вернуть Донбасс силой,с России будут сняты все евросанкции и она значительно увеличит поставки на Донбасс оборонительного вооружения.В итоге наступление захлебнётся и оставшиеся войска двинут на Киев.
Vixerunt    16.07.2020, 14:37
Оценка:  0
Vixerunt
на Львов лучше сразу, а потом на Лондон как покойный моторолла завещал; вы Мариуполь не взяли и из Краматорска с Славянском метлой поганой гнилой русс. мир выгнали. Этот конфликт на десятилетия, главное что б санкции не снимали и рф давили. Ватники должны вечно страдать за хотелки царя.
СерыйКыць    16.07.2020, 14:47
Оценка:  -1
СерыйКыць
Тебе,как ватнику,конечно виднее,куда двигать нашим оставшимся войскам,которых разобьют под Донецком и Луганском.Но санкции с России наверняка скоро снимут,а давление на неё значительно ослабнет.
сергей11    16.07.2020, 14:54
Оценка:  0
сергей11
Там вооружения и так дофига. Только шпана терриконная им пользоваться плохо умеет. Придётся пупкину опять подгружать ростовские трупохранилища бурятскими ихтамнетами. Что на это скажут мамаши из Улан-Удэ?
СерыйКыць    16.07.2020, 14:56
Оценка:  0
СерыйКыць
Спроси у своей мамаши и узнаешь.Кстати,как погодка в Улан-Уде?)))))
fargjon    16.07.2020, 14:15
Оценка:  0
fargjon
Решение по Донбасу только одно!
Силой забрать территории. И послать н а х у й Кремль. Другого сценария нет. С Крымом международный трибунал решит и Кремль под давлением сша и Британии вернет Украине Крым.
fkrfyfan    16.07.2020, 14:21
Оценка:  0
fkrfyfan
Так иди забери, боевой диванный петушара
СерыйКыць    16.07.2020, 13:51
Оценка:  -3
СерыйКыць
Минские соглашения вчера де-факто были разорваны в одностороннем порядке нашей Радой.Это значит что миру на Донбассе можно сказать лишь"остаточне прощавай".А значит Донбасс никогда не вернётся.
Vixerunt    16.07.2020, 14:21
Оценка:  0
Vixerunt
Это означает одно, бумажными договорами с расей бороться не имеет смысла; эти северные вурдалаки понимают только язык пуль и хорошей дубины. А поскольку по хорошему они убираться с Украины не собираются то есть др. методы заставить их уйти с нашей земли.
СерыйКыць    16.07.2020, 14:26
Оценка:  -1
СерыйКыць
Вставай со своего пропуканного дивана и начинай.Без тебя ведь всё-равно ничего не получится.Все тебя ждут.)))))
Alex_Shadow    16.07.2020, 13:50
Оценка:  0
Alex_Shadow
Показательно. Замглавы МИД России и такая чудовищная ложь!
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