В РФ заявили, что со стороны Украины "слышат воинственную риторику"
Сама же РФ якобы не имеет агрессивных планов против Украины.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что у них нет агрессивных планов в отношении Украины. Вместе с этим, РФ со стороны Украины якобы "слышит воинственную риторику".
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Об этом заявил в четверг замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.
Чиновник отметил, что такая риторика "явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины".
Напомним, США расширяют санкции против газопроводов РФ. Северный поток-2 и Турецкий поток включены в список, на который распространяются санкции закона о противниках Америки.
Силой забрать территории. И послать н а х у й Кремль. Другого сценария нет. С Крымом международный трибунал решит и Кремль под давлением сша и Британии вернет Украине Крым.