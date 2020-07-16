В РФ заявили, что со стороны Украины "слышат воинственную риторику"

Сама же РФ якобы не имеет агрессивных планов против Украины.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что у них нет агрессивных планов в отношении Украины. Вместе с этим, РФ со стороны Украины якобы "слышит воинственную риторику".

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Об этом заявил в четверг замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что такая риторика "явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины".

Напомним, США расширяют санкции против газопроводов РФ. Северный поток-2 и Турецкий поток включены в список, на который распространяются санкции закона о противниках Америки.