Умер звезда фильмов Доктор Кто и Судья Дредд

Шотландский актер в последнее время много болел. Он скончался на 84 году жизни. Ему часто доставались роли злодеев, хотя он был очень добрым человеком.

Актер снялся почти в 100 фильмах и сериалах YouTube

Актер Морис Роевз скончался в 83 года. Коллеги вспоминают его как талантливого характерного актера и добрейшего человека. За свою карьеру он снялся в сотне фильмах и сериалах, пишет The Sun.

Жена Роевза Ванесса рассказала, что в последнее время он болел. Она не сообщила, о какой болезни идет речь.

Роевз родился в 1937 году. Он закончил Королевскую шотландскую академию музыки и драмы с золотой медалью.

Морис устроился в театр Citizens в качестве помощника режиссера и занимался там всем, даже мыл полы. В итоге он получил небольшие роли.

Роевз проснулся знаменитым после того, когда в театре сыграл Лоренцо в Венецианском купце.

Агенты Disney, увидев актера на сцене, сразу предложили ему роль в фильме Сражающийся принц Донегала.

Всего Морис сыграл почти в ста фильмах и сериалах, в основном ему доставались роли злодеев. Так, в его фильмографии ленты Доктор Кто, Улисс, Судья Дредд, День на пляже, Молодой Уинстон, Орел приземлился, Звездный путь: Следующее поколение, Последний из могикан, Ярмарка тщеславия, Луна, Макбет, Она написала убийство, Спасатели Малибу и другие.

Его последней работой стали съемки в сериале Гнездо, вышедшем в этом году.

Напомним, что умерла звезда сериалов Ксена: принцесса-воин и Робокоп 2. Знаменитость боролась с раком.

Также Korrespondent.net писал, что композитора Эннио Морриконе похоронили в Риме под музыку к фильму Миссия. В последний путь проводили только близкие люди.



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