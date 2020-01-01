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Мальта уже неделю без новых случаев COVID-19

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Министр здравоохранения страны назвал это успехом, однако подчеркнул необходимость проявлять дальнейшую осторожность.
На Мальте нет новых случаев коронавируса
На Мальте нет новых случаев коронавируса

На Мальте уже неделю не фиксируют новые случаи коронавируса. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил министр здравоохранения Крис Фирне в Twitter.

"Сегодня заканчивается неделя без новых случаев COVID-19 на Мальте. Мы продолжаем проявлять осторожность, чтобы продолжать добиваться успеха", - написал Фирне.

Последний раз один новый случай коронавируса на Мальте зарегистрировали 9 июля.

За четыре месяца на Мальте было зафиксировано 674 случая заболевания и 9 летальных случаев.

На данный момент в стране всего четыре активных случая заражения вирусом.

Ранее сообщалось, что Мальта с начала июля открыла авиасообщение.

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Теги: мальта, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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