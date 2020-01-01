Мальта уже неделю без новых случаев COVID-19
На Мальте уже неделю не фиксируют новые случаи коронавируса. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил министр здравоохранения Крис Фирне в Twitter.
"Сегодня заканчивается неделя без новых случаев COVID-19 на Мальте. Мы продолжаем проявлять осторожность, чтобы продолжать добиваться успеха", - написал Фирне.
Последний раз один новый случай коронавируса на Мальте зарегистрировали 9 июля.
За четыре месяца на Мальте было зафиксировано 674 случая заболевания и 9 летальных случаев.
На данный момент в стране всего четыре активных случая заражения вирусом.
Ранее сообщалось, что Мальта с начала июля открыла авиасообщение.
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