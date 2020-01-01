В ЕС разоблачили сеть фальшивомонетчиков, связанных с мафией

Подозреваемых задержали в трех странах - Италии, Франции и Бельгии. Во время обысков изъяли восемь миллионов евро.

В Европе разоблачили деятельность масштабной сети фальшивомонетчиков, члены которой связаны с итальянской мафией Каморра. Об этом сообщает AFP.

Правоохранители уже задержали 44 подозреваемых в трех странах - 40 в Италии, трех во Франции и одного - в Бельгии.

Во время задержаний и обысков было изъято восемь млн евро, а также другое имущество на общую сумму около восьми млн евро.

Трех задержанных во Франции экстрадируют для дальнейших следственных действий в Италию, рассказал агентству комиссар Эрик Бертран, представитель главного офиса борьбы с подделкой денег (OCRFM).

Итальянские правоохранители начали расследование еще в январе 2018 года после массового появления поддельных купюр номиналом преимущественно в 50 евро.

"В последние годы около 90% качественно подделанных денег происходили из Италии. Каморра имеет своеобразный "патент" на этом рынке", - рассказал комиссар.

На официальных ресурсах Европола деталей относительно спецоперации пока не опубликовано.

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