В Венгрии задержали "обнаглевших" контрабандистов, использовавших самолет

Злоумышленники для переправки контрабанды многократно нарушали воздушное пространство страны.

В Венгрии задержали группу контрабандистов, которая самолетом доставляла сигареты из Украины. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает Мукачево.net.

Отмечается, что контрабанду спускали парашютом с самолета, который неоднократно нарушал воздушное пространство страны. В Венгрии такую переправу контрабанды назвали наглостью.

По данным венгерских правоохранителей, контрабандисты в ночное время использовали самолет, или дельтаплан, чтобы перевозить сигареты через границу.

В Венгрии уже задержали причастных к такой схеме, а также обнаружили 26 000 пачек сигарет посреди поля. Во время обысков у задержанных лиц в доме были обнаружены также наркотики, тепловизоры и камеры наблюдения.

При подсчетах убытков венгерская сторона насчитала сумму в 50 миллионов форинтов, а задержанным грозит до восьми лет заключения.

Ранее пограничники сообщали, что в текущем году лидерами контрабанды в Украине стал кокаин и табак. При этом крупнейшая из задержанных партий - 750 тыс. пачек сигарет в Одесском порту.

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