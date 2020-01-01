Жара и дожди: какой будет погода 17 июля

Синоптики обнародовали свежий прогноз погоды.

В пятницу, 16 июля, в Украине будет достаточно жарко, но местами вероятны обильные осадки.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны 17 июля ожидаются дожди. Воздух прогреется до +24 градусов. Ночью будет тепло - до +14 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают довольно жаркий день без осадков. На улице +24…+27, а ночью - до +16.

Южным регионам будет жарко. Температура воздуха от +26…+29 градусов. Ночью на улице будет до +19.

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В северной части страны сегодня будет местами сухо и облачно. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +25…+28 градусов, а ночью - до +15 градусов.

В Центральной Украине также ожидается переменчивая облачность. Между тем, воздух прогреется от +25…+28 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +15 градусов.

В Киеве 17 июля воздух прогреется до +27 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +15 градусов. Осадков не обещают.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение. Спасатели сообщают об опасности.