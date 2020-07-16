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В США город поддержал репарации темнокожим

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Прямая раздача денег потомкам чернокожих не предусмотрена. Будут финансироваться различные сферы и создаваться рабочие места.
Прямые выплаты не предусмотрены
Прямые выплаты не предусмотрены
Getty Images
 
В США местные власти города Ашвилл в штате Северная Каролина извинились за роль города в рабстве и дискриминации и проголосовали за выплату репараций чернокожим. Об этом сообщает ABC News.
 
Резолюцию приняли семь местных представителей единогласно. Согласно ей, власти города будут инвестировать в районы, где сохраняются проблемы дискриминации. Прямая раздача денег потомкам рабов не предусмотрена.
 
Под репарациями подразумевается финансирование системы здравоохранения и образования, увеличение строительства доступного жилья, а также создание новых рабочих мест для чернокожих. 
 
Отмечается, что в комиссию по возмещению ущерба войдут местные жители, бизнесмены и представители местных властей.
 
В Ашвилле белые составляют около 80 процентов населения от общего числа в 90 тысяч.
 
Напомним, ранее известные американские звезды запустили флешмоб в поддержку темнокожих.
 
Как известно, тема расизма и дискриминации темнокожых стала особо актуальной в США после резонансного убийства афроамериканца копами.

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Теги: США, компенсация, выплаты, репарації, афроамериканцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СерыйКыць    16.07.2020, 17:11
Оценка:  0
СерыйКыць
Присоединяюсь к этой поддержке.На колени немедленно бледнолицые смерды перед своими темнокожими господами!
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