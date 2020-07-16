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Берлин раскритиковал США за санкции против СП-2

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Санкциями против газопровода американское правительство пренебрегает суверенитетом Европы, заявил Маас.
Берлин раскритиковал США за санкции против СП-2

Глава МИД Германии Хайко Маас критически отреагировал на заявление США о планах введения новых санкций против Северного потока-2. Об этом говорится в заявлении министра в четверг, 16 июля.

"Объявляя о мерах, которые несут санкционную угрозу в том числе европейским предприятиям, американское правительство пренебрегает суверенитетом Европы и правом самой решать, где и как покупать энергию. Европейская энергетическая политика осуществляется в Европе, а не в Вашингтоне. Экстерриториальные санкции мы твердо отвергаем", - заявил Хаас.

"Мы считаем неверным вводить санкции против партнеров. Нам нужна общая трансатлантическая позиция по санкциям против России. Сегодняшнее решение американского правительства еще сильнее усложняет данные старания", - добавил он.

Напомним, накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Госдеп включит российские газопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток в число проектов, подпадающих под санкции закона О противодействии противникам Америки посредством санкций.

Заявление Помпео приветствовало МИД Украины.

Как ожидается, предложенные США санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. Также санкции заблокируют около €700 млн инвестиций в завершение строительства газопровода.

 

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Теги: Россия, США, Германия, Северный поток, санкции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СерыйКыць    16.07.2020, 17:54
Оценка:  0
СерыйКыць
США,поголовно стоящие на коленях перед ниграми,опрометчиво продолжают думать что они могут решать что делать другим странам.КНДР с Венесуэлой эти"сверхдержавники"уже "победили",теперь так же мечтают"победить"Россию и ЕС.Но СП-2 всё-равно достроят.))))))))))))))))
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