В ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от COVID-19

Приоритетными получателями могут быть медицинские работники и люди из группы риска. Первыми вакцину получат бедные страны.

Первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода. Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в четверг, 16 июля.

По словам Хабихта, приоритетными группами могут быть медицинские работники, люди с сопутствующими заболеваниями и те, кому за 65 лет.

Ярно Хабихт также отметил, что в настоящее время ВОЗ сотрудничает с Коалицией инноваций в обеспечении готовности к эпидемиям и организацией GAVI для распределения двух миллиардов доз этих вакцин по миру.

"Сейчас идут дискуссии, какая страна должна быть первой", - рассказал Хабихт, уточнив, что пока списков стран нет.

По его словам, задачей ВОЗ является содействие в разработке критериев и помощь с распределением вакцины среди стран.

Также нет окончательного решения относительно финансирования производства вакцин, но в целом оно будет комбинированное: частично это будет гуманитарная помощь, будет поддержка стран со средним и низким уровнем дохода. Возможно, некоторые страны будут использовать также собственные ресурсы.

"Сейчас в мире проводится около 700 испытаний, 22 вакцины проходят клинические испытания в таких странах как Великобритания, Китай, США, Германия, Южная Корея, Япония и Канада", - рассказал Хабихт о поиске вакцины, отметив, что исследования продолжаются.

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Ранее сообщалось, что в США вакцину от коронавируса испытают на 30 тысячах человек.

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