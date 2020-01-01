Конкуренты Лукашенко объединили усилия

Оппозиционные политики договорились объединиться для победы над действующим президентом, а после провести повторные честные выборы.

В Беларуси в четверг, 16 июля, прошла встреча штабов трех кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, по результатам которой было объявлено об объединении усилий, передает tut.by.

Отмечается, что на встрече штабы представляли кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

Конкуренты действующего президента Беларуси Александра Лукашенко заявили, что призывают избирателей 9 августа прийти на выборы и проголосовать, а также защищать свой голос разными способами.

В случае победы они обещают провести "повторные, честные выборы" после 9 августа.

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Напомним, в Минске несколько дней задерживали активистов, которые возмущались отказом в регистрации нескольким оппозиционным политикам.

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