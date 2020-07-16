В живущей без коронавируса Туркмении закрыли мечети и остановили поезда
В Туркмении, где, по официальным данным, до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, ввели ограничительные меры, которые другие страны используют на фоне пандемии коронавируса. Об этом, в четверг, 16 июля, сообщает РИА Новости.
Так, в стране в качестве "профилактической меры противодействия распространению инфекционных заболеваний" временно закрыли мечети и мусульманские святыни для паломничества. Источник РИА Новости в туркменском Совете по делам религий пояснил, что в качестве "профилактической меры противодействия распространению инфекционных заболеваний" закрыты также церкви.
"В мечетях, как и прежде, раздают призывы к молитве, но внутрь никого не пускают", - сообщает источник агентства.
Другой мерой стала остановка междугороднего общественного транспорта. По данным агентства Туркменавтотранспорт, движение автобусов, выполняющих рейсы между Ашхабадом и другими городами, остановлено на неопределенный срок.
Также, о прекращении движения пассажирских поездов с 16 по 23 июля объявил туркменский железнодорожный оператор T"urkmendemir'yollary. Причины остановки транспорта в сообщениях ведомств не названы.
По данным сайта Arzuw News, на профилактику закрылись не только церкви и мечети, но и популярные рестораны Ашхабада. Сайт отмечает, что последние возобновят работу не раньше 23 июля.
"Во всех регионах проводятся комплексные дезинфекционные работы из-за того, что в воздухе установлено повышенное содержание пылевых частиц", - объясняет ситуацию сайт Туркменистан сегодня.
По официальным данным, в Туркмении не зарегистрировали ни одного случая COVID-19 во время пандемии коронавируса во всем мире.
В начале июля в страну прибыла делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения. 15 июля глава делегации Кэтрин Смолвуд подтвердила, что в Туркмении нет коронавируса, но заявила, что "сбрасывать со счетов возможность его распространения нельзя".
Ранее в Туркмении гражданам запретили говорить о коронавирусе и пандемии, а журналистам запретили даже использовать слово "коронавирус".
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