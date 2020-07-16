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В живущей без коронавируса Туркмении закрыли мечети и остановили поезда

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Власти страны обязали жителей носить на улицах защитные медицинские маски и не подходить друг к другу ближе чем на метр, но объяснили рекомендацию запыленностью воздуха.
В Туркмении закрыли мечети и остановили движение поездов
В Туркмении закрыли мечети и остановили движение поездов
Vida Press

В Туркмении, где, по официальным данным, до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, ввели ограничительные меры, которые другие страны используют на фоне пандемии коронавируса. Об этом, в четверг, 16 июля, сообщает РИА Новости.  

Так, в стране  в качестве "профилактической меры противодействия распространению инфекционных заболеваний" временно закрыли мечети и мусульманские святыни для паломничества. Источник РИА Новости в туркменском Совете по делам религий пояснил, что в качестве "профилактической меры противодействия распространению инфекционных заболеваний" закрыты также церкви.

"В мечетях, как и прежде, раздают призывы к молитве, но внутрь никого не пускают", - сообщает источник агентства. 

Другой мерой стала остановка междугороднего общественного транспорта. По данным агентства Туркменавтотранспорт, движение автобусов, выполняющих рейсы между Ашхабадом и другими городами, остановлено на неопределенный срок. 

Также, о прекращении движения пассажирских поездов с 16 по 23 июля объявил туркменский железнодорожный оператор T"urkmendemir'yollary. Причины остановки транспорта в сообщениях ведомств не названы.

По данным сайта Arzuw News, на профилактику закрылись не только церкви и мечети, но и популярные рестораны Ашхабада. Сайт отмечает, что последние возобновят работу не раньше 23 июля.

"Во всех регионах проводятся комплексные дезинфекционные работы из-за того, что в воздухе установлено повышенное содержание пылевых частиц", - объясняет ситуацию сайт Туркменистан сегодня. 

По официальным данным, в Туркмении не зарегистрировали ни одного случая COVID-19 во время пандемии коронавируса во всем мире.

В начале июля в страну прибыла делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения. 15 июля глава делегации Кэтрин Смолвуд подтвердила, что в Туркмении нет коронавируса, но заявила, что "сбрасывать со счетов возможность его распространения нельзя".

Ранее в Туркмении гражданам запретили говорить о коронавирусе и пандемии, а журналистам запретили даже использовать слово "коронавирус". 

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Теги: Туркменистан, карантин, маски, Туркмения, профилактика, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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