Пентагон рассказал об испытании "супер-пупер-ракеты"

В последнее время глава Белого дома несколько раз рассказывал, что у Штатов "на стадии разработки есть очень много интересного", в том числе гиперзвуковая ракета.

В Пентагоне пояснили, о какой именно "самой быстрой в мире" гиперзвуковой ракете говорил Трамп Commons.wikimedia.org

Пентагон подтвердил, что гиперзвуковая ракета, ранее названная президентом США Дональдом Трампом "супер-пупер-ракетой", во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз. Об этом, в четверг, 16 июля, сообщает CNN, со ссылкой на чиновников Минобороны США.

"Месяц назад Трамп объявил о начале создания в Соединенных Штатах "супер-пупер" ракеты, которая якобы в 17 раз быстрее, чем любая другая. Глава государства имел в виду проведенные в марте испытания ракеты, когда ее скорость превысила в 17 раз скорость звука", - пояснил представитель министерства обороны США.

В Минобороны США отметили, что специально для президента проводятся брифинги по программе создания гиперзвукового оружия, и Трамп "очень заинтересован" всем, что делается военными страны в этом направлении.

В то же время, телеканал отметил, что супер-пупер-ракета вряд ли поступит на вооружение ранее 2023 года.

Ранее американский лидер заявил, что в США разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая в 17 раз быстрее всех существующих.

У США появится величайшее оружие в истории - Трамп

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