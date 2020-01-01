Книга племянницы Трампа в первый день установила рекорд продаж

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни ранее заявила, что книга племянницы президента США содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.

Почти миллион экземпляров скандальной книги "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" авторства племянницы президента США Мэри Трамп раскупили за первый день продаж. Об этом сообщила в четверг телекомпания СNN со ссылкой на издательство Simon and Schuster.

Правда, в издательстве уточнили, что речь идет не только о бумажном издании, но и об электронном и аудиокниге.

Отмечается, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это происходило: мемуары Белого дома".

Племянница президента, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает в своей книге, что поведение Дональда Трампа обусловлено желанием избежать неодобрения со стороны отца Фреда Трампа, а также что Дональд лишен способности сопереживать и связи с реальным миром.

Напомним, американские власти через суд пытались запретить публикацию книги, вменяя Болтону нарушение обязательств о неразглашении государственной тайны.

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