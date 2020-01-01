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Оппозиция оспаривает итоги выборов в Польше

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В судебном иске приведены показания около двух тыс. избирателей, сообщивших о проблемах с регистрацией на выборы.
Оппозиция оспаривает успех Дуды на президентских выборах
Оппозиция оспаривает успех Дуды на президентских выборах
 
Оппозиционный блок Гражданская коалиция 16 июля обратился в Верховный суд Польши с просьбой признать недействительными президентские выборы в стране. Об этом сообщило радио Deutsche Welle.
 
 
По словам лидера Гражданской платформы Бориса Будки, на выборах были нарушены принципы равенства и всеобщности. "Весь государственный аппарат поддерживал Дуду, чем нарушил действующие нормы права", - заявил оппозиционер.
 
Оппозиция так же обвиняет в предвзятости общественное телевидение страны, не скрывавшее симпатий к действующему президенту. По словам Будки, если сегодня не обращать внимания на эти нарушения, то следующие выборы будут еще более искаженными.
 
В судебном иске приведены показания около двух тыс. избирателей, сообщивших о проблемах с регистрацией на выборы, запоздалое поступления избирательных документов и препятствия при голосовании за рубежом.
 
Верховный суд Польши должен до 3 августа принять решение по жалобе. "Впрочем, даже сами оппозиционеры признают, что шансы на успех жалобы незначительны", - отмечает DW.
 
Наблюдатели на выборах от ОБСЕ ранее также выразили претензии к общественному телевидению Польши за необъективное информирование, заявив о его гомофобной, ксенофобской и антисемитской риторике.
 
Напомним, 12 июля действующий президент Анджей Дуда во втором туре выборов набрал 51,21% голосов и останется в занимаемой должности ещё на пять лет.

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Теги: Польша, Оппозиция, президент, суд, Анджей Дуда, выборы президента
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Источник: DW

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