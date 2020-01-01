В мире ускоряется рост заболеваемости коронавирусом

Главным образом ежедневный прирост для мировой статистики обеспечивает тройка стран-лидеров по эпидемии.

За минувшие сутки медики всех стран провели 138 021 тест на коронавирус

Заболеваемость коронавирусом за минувшие сутки возросла до 248 445 человек по сравнению с 234 245 за предыдущие сутки. Соответствующие данные в пятницу, 17 июля, опубликовала платформа Worldometers.

Вместе с тем число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки незначительно снизилось: до 5737 по сравнению с 5754 днем ранее.

За время пандемии в мире зарегистрировали 13 937 330 заболевших и 591 958 умерших. Выздоровело 8 272 463 пациента.

США лидируют по общей и суточной заболеваемости коронавирусом: 3 695 025 и 73 388 случаев соответственно. На втором месте Бразилия: 2 014 738 и 43 829 случая, замыкает тройку Индия: 1 005 637 и 35 468 случаев.

Как сообщалось ранее, заболеваемость коронавирусом за предыдущие сутки 15 июля возросла до 234 245 человек по сравнению с 217 917 за 14 июля.

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