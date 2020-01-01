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В мире ускоряется рост заболеваемости коронавирусом

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Главным образом ежедневный прирост для мировой статистики обеспечивает тройка стран-лидеров по эпидемии.
За минувшие сутки медики всех стран провели 138 021 тест на коронавирус
За минувшие сутки медики всех стран провели 138 021 тест на коронавирус
 
Заболеваемость коронавирусом за минувшие сутки возросла до 248 445 человек по сравнению с 234 245 за предыдущие сутки. Соответствующие данные в пятницу, 17 июля, опубликовала платформа Worldometers.
 
 
Вместе с тем число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки незначительно снизилось: до 5737 по сравнению с 5754 днем ранее. 
 
За время пандемии в мире зарегистрировали 13 937 330 заболевших и 591 958 умерших. Выздоровело 8 272 463 пациента.
 
США лидируют по общей и суточной заболеваемости коронавирусом: 3 695 025 и 73 388 случаев соответственно. На втором месте Бразилия: 2 014 738 и 43 829 случая, замыкает тройку Индия: 1 005 637 и 35 468 случаев.
 
Как сообщалось ранее, заболеваемость коронавирусом за предыдущие сутки 15 июля возросла до 234 245 человек по сравнению с 217 917 за 14 июля.

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Теги: эпидемия, болезнь, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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