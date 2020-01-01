Трамп разрешил въезд в США студентам из ЕС

Отмена решения произошла на фоне судебных исков со стороны крупных университетов и давления деловых и технологических компаний.

Трампу пришлось отказаться от ранее принятого решения, чтобы не потерять десятки тысяч иностранных студентов

Администрация США сняла запрет на приезд в США для студентов из стран ЕС, введенный ранее для всех граждан ЕС в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил Государственный департамент США.

Отмена решения произошла на фоне судебных исков со стороны крупных университетов и давления деловых и технологических компаний, отмечает информагентство Reuters.

Президенту США Дональду Трампу пришлось отказаться от ранее принятого решения, поскольку в таком случае десятки тысяч иностранных студентов могли покинуть американские вузы.

Госдепартамент США также сообщил, что предоставит льготы на въезд для некоторых категорий работников, приезжающих по программе Au Pair и для членов семей держателей виз США.

Трамп запретил въезд в страну гражданам из большинства европейских стран в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Как сообщалось, ранее Трамп заявил о снижении смертности от коронавируса в США. По его словам, в стране низкая и устойчивая смертность от COVID-19, а большое количество новых случаев заболевания объясняется увеличением числа проводимых тестов.

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