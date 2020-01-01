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Трамп разрешил въезд в США студентам из ЕС

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Отмена решения произошла на фоне судебных исков со стороны крупных университетов и давления деловых и технологических компаний.
Трампу пришлось отказаться от ранее принятого решения, чтобы не потерять десятки тысяч иностранных студентов
Трампу пришлось отказаться от ранее принятого решения, чтобы не потерять десятки тысяч иностранных студентов
 
Администрация США сняла запрет на приезд в США для студентов из стран ЕС, введенный ранее для всех граждан ЕС в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил Государственный департамент США.
 
 
Отмена решения произошла на фоне судебных исков со стороны крупных университетов и давления деловых и технологических компаний, отмечает информагентство Reuters. 
 
Президенту США Дональду Трампу пришлось отказаться от ранее принятого решения, поскольку в таком случае десятки тысяч иностранных студентов могли покинуть американские вузы. 
 
Госдепартамент США также сообщил, что предоставит льготы на въезд для некоторых категорий работников, приезжающих по программе Au Pair и для членов семей держателей виз США.
 
Трамп запретил въезд в страну гражданам из большинства европейских стран в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
 
Как сообщалось, ранее Трамп заявил о снижении смертности от коронавируса в США. По его словам, в стране низкая и устойчивая смертность от COVID-19, а большое количество новых случаев заболевания объясняется увеличением числа проводимых тестов.

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Теги: США, ЕС, карантин, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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