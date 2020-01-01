В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненное домашнее задание
Американскую школьницу судья отправила в тюрьму из-за того, что та не выполнила школьное домашнее задание. Этот случай привлек внимание правозащитников, пишет Detroit Metro Times.
В прошлом году 15-летняя Грейс была обвинена в краже и нападении. Подростку устроили испытательный срок в учебном заведении.
В мае текущего года судья направила девушку в комплекс для несовершеннолетних нарушителей из-за нарушения, как она посчитала, условий – Грейс не делала домашние задания.
Однако врачи диагностировали у школьницы синдром дефицита внимания. В американских школах из-за пандемии коронавируса проходят онлайн-занятия, а подростку такая учеба давалась очень тяжело.
Правозащитники добились пересмотра дела Грейс, назвав решение суда "более чем вызывающим беспокойство".
Ранее мы писали, что школьницу не пускали на выпускной из-за прически.
Также напомним, что школьница подожгла себя из-за интернет-флешмоба. "Игра" закончилась ожогами второй степени, больницей и сожженным домом.
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