В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненное домашнее задание

Обвиненная год назад в нападении и краже юная американка была на испытательном сроке в своей школе. Ей не давались онлайн-уроки и она не выполняла домашнюю работу. Суд из-за этого поместил девушку в тюремное учреждение.

Американскую школьницу судья отправила в тюрьму из-за того, что та не выполнила школьное домашнее задание. Этот случай привлек внимание правозащитников, пишет Detroit Metro Times.

В прошлом году 15-летняя Грейс была обвинена в краже и нападении. Подростку устроили испытательный срок в учебном заведении.

В мае текущего года судья направила девушку в комплекс для несовершеннолетних нарушителей из-за нарушения, как она посчитала, условий – Грейс не делала домашние задания.

Однако врачи диагностировали у школьницы синдром дефицита внимания. В американских школах из-за пандемии коронавируса проходят онлайн-занятия, а подростку такая учеба давалась очень тяжело.

Правозащитники добились пересмотра дела Грейс, назвав решение суда "более чем вызывающим беспокойство".

Ранее мы писали, что школьницу не пускали на выпускной из-за прически.

Также напомним, что школьница подожгла себя из-за интернет-флешмоба. "Игра" закончилась ожогами второй степени, больницей и сожженным домом.

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