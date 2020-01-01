В России сгорел автобус из Донецка, есть пострадавшие

Автобус сильно выгорел. В нем были 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Пострадали пять человек.

В Липецкой области РФ рейсовый автобус, который ехал из Донецка, столкнулся с Газелью и сгорел. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 17 июля.

"ДТП произошло на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец. После столкновения автобус загорелся. Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь и оказали помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.

Всего в автобусе было 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Трех пострадавших госпитализировали.

Известно, что автобус ехал из Донецка в Санкт-Петербург.

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Напомним, в феврале заробитчане из "ЛНР" погибли в аварии по дороге в Москву. Причиной ДТП стал выезд микроавтобуса Mercedes-Benz Vito на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовиком MAN. Всего в этой аварии погибли трое человек и еще пять пострадали.

Также сообщалось, что в "ДНР" четыре человека сгорели во время дорожной аварии.

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