Какие праздники 17 июля 2020: неожиданные факты, именинники

День персикового мороженого и День лотереи, первое описание солнечного затмения и день рождения Ангелы Меркель – об этих и других событиях 17 июля рассказываем в материале Korrespondent.net.

Сегодняшний день считается днем рождения знаменитого Диснейленда, также 266 лет назад открылся один из крупнейших и престижнейших вузов Америки, а 118 лет назад предложен проект первого кондиционера.

17 июля - 198-й день года (199-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 167 дней.

Какие праздники 17 июля

День рождения Диснейленда. Диснейленд - парк развлечений в городе Анахайме, находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts — подразделения компании Уолт Дисней. Первый из тематических парков Уолта Диснея был открыт 17 июля 1955 года, став воплощением идеи Уолта Диснея о парке, в котором был бы воссоздан мир мультфильмов и сказок, где интересно всем: и взрослым, и детям.

День международного правосудия. Праздник отмечается в честь принятия Римского статута Международного уголовного суда 17 июля 1998 года. Когда государство ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда, тем самым оно обязуется исполнять его поручения, например, производить арест по международному ордеру, выданному Судом, либо оказывать содействие Суду в выявлении свидетелей.

День этнографа

День дарения подарков

День укоренившихся традиций

Всемирный день эмоджи

Всемирный день эмоджи. skaties.lv

Международный день фиргун. В иврите есть слово сленговое слово "фиргун", которое обозначает искреннюю, не эгоистичную радость или гордость за успехи других людей. Другое определение описывает фиргун как щедрость духа, бескорыстную, искреннюю радость, вызванную тем, что с другим человеком случилось что-то хорошее. Международный день фиргун учредила израильская некоммерческая организация Made in JLM (Сделано в Иерусалиме) в 2014 году. Принять участие в празднике просто - достаточно лишь сказать что-нибудь приятное другим людям и искренне порадоваться чужим успехам.

День персикового мороженого в США

День Конституции Южной Кореи

День демократии в Финляндии

День короля Лесото

День лотереи в США

День лотереи. Livejournal.com

День авиации Военно-Морского Флота РФ

Что произошло 17 июля

709 до н. э. - Первое описание полного солнечного затмения, сделанное китайцем Чу Фу.

1754 - В Нью-Йорке открылся Королевский колледж. В этом высшем учебном заведении было десять студентов и один профессор. Через тридцать лет колледж сменил свое имя на Колумбийский, а потом стал университетом. Ныне это один из крупнейших и престижнейших вузов Америки.

Колумбийский университет. Picgalleria.com

1775 - В США открыт первый в мире военный госпиталь.

1854 - В Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога.

1868 - японская столица перенесена из Киото в Токио.

1902 - Уиллисом Кэрриером предложен проект первого кондиционера воздуха.

1918 - Ночью, в подвале Ипатьевского дома, была расстреляна семья последнего Императора Всероссийского Николая II.

1933 - после завершения строительства Днепрогэса и ликвидации днепровских порогов пущен первый пароход по маршруту Киев-Херсон.

1986 - Во время телемоста Ленинград-Бостон прозвучала фраза "У нас секса нет…".

Кто родился 17 июля

1846 - Николай Миклухо-Маклай этнограф, антрополог, знаменитый путешественник.

1954 - Ангела Меркель, немецкий политик, канцлер Германии (с 2005).

Ангела Меркель. lusignolo.wordpress.com

Церковный праздник

Православная Церковь 17 июля отмечает День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца.

Какой 17 июля народный праздник

Народный праздник Андрей Налива отмечается 17 июля. Другие названия праздника: Андрей, Наливы, Марфа. Крестьяне в этот день, с головой поглощенные сенокосом, не выпускали из поля зрения хлебные нивы.

Андрей Налива. Twitter

Ритуальным блюдом дня была вкусная и сытная овсяная каша с маслом. Но первыми овес не ели. Сначала надо было как следует накормить лошадей, ведь от их силы и выносливости зависел успех всей летней страды. Также лошадям давали подышать паром от вареной овсяной шелухи. Считалось, что с помощью такой нехитрой процедуры животное весь год не будет болеть.

Именины 17 июля

Сегодня ваших поздравления ждут: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Георгий, Дмитрий, Евфимий, Екатерина, Констанция, Луиза, Мария, Марк, Марта, Марфа, Михаил, Николай, Никон, Платон, Савва, Татьяна, Тихон, Тереза, Феликс, Феодор, Феодот, Феодотия, Феофил, Шарлотта, Ядвига.

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