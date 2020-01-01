Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США выявлено заболевание чумой

Комментариев: 0
У заболевшего диагностировали септическую чуму, которой он заразился от инфицированной белки.
Септическая чума является опасной для жизни инфекционной болезнью крови
Септическая чума является опасной для жизни инфекционной болезнью крови
 
Первый за последние пять лет случай чумы у человека выявлен в американском штате Колорадо. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на департамент здравоохранения Колорадо.
 
У заболевшего диагностировали септическую чуму, которой он заразился от инфицированной белки. Ранее в Колорадо в городе Моррисон у мертвой белки была обнаружена бубонная чума.
 
Септическая чума является опасной для жизни инфекционной болезнью крови. В средние века уровень смертности при этом заболевании составлял 99-100%.
 
В данном случае лечение было начато своевременно, пациент выздоровел. С 2005 года в Колорадо зафиксирован 21 случай чумы у человека. При этом за последние пять лет новые заражения не выявлялись.
 
Как сообщалось ранее, в Китае в автономном регионе Внутренняя Монголия выявлен случай бубонной чумы. После выявления инфекции у скотовода из города Байаннур там объявлен третий уровень мер профилактики чумы и борьбы с ней. Предупреждение продлится до конца 2020 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, болезнь, чума, Колорадо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь