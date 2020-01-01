В США потушили пожар на десантном корабле ВМС

При тушении пожара на Bonhomme Richard пострадали 63 человека, в том числе 40 военных и 23 гражданских.

В США удалось потушить масштабный пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего в штате Калифорния после четырех дней борьбы. Об этом сказал представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек, сообщает Интерфакс в пятницу, 17 июля.

"Сейчас, в конце концов, я могу сказать, что мы потушили огонь", – сказал Собек на пресс-конференции и добавил, что сейчас пожарные команды обследуют все помещения, чтобы убедиться в отсутствии пожара.

По его словам, "слишком рано делать какие-либо прогнозы или давать обещания относительно того, каким будет будущее корабля", так как пока степень его повреждения еще точно не изучена.

Командование надводных сил Тихоокеанского флота США сообщило, что, по меньшей мере, уже 63 человека, в том числе 40 военных и 23 гражданских лица, пострадали в ходе тушения пожара.

Напомним, первое сообщение о пожаре на USS Bonhomme Richard поступило в 08:30 по местному времени в воскресенье, 12 июля, (18:30 по Киеву). Точная причина возгорания пока неизвестна. Оно произошло в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техники морской пехоты.

Также сообщалось, что Bonhomme Richard дал осадку в ходе тушения пожара. В операции пожаротушения, помимо многочисленных буксиров, поливавших корабль из пожарных стволов, было задействовано три вертолета, сбрасывавших на него воду.

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard был на завершающем этапе двухлетнего периода модернизации, в результате которой его планировалось оснастить новейшими истребителями пятого поколения с вертикальным взлетом F-35B. На время работ на нем была отключена пожарная сигнализация.

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