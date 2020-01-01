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COVID-19: Бразилия и Индия перешагнули миллионные отметки

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Коронавирус распространяется в мире рекордными темпами. Больше всего заболевших в трех странах: США, Бразилии и Индии.
COVID-19: Бразилия и Индия перешагнули миллионные отметки

По состоянию на 17 июля в мире зарегистрировано почти 14 миллионов случаев коронавируса. Значительные отметки преодолели вторая и третья страны по заболеваемости - Бразилия и Индия.

Так, в Бразилии за сутки число заболевших увеличилось на 45 403 человека - до 2 014 738. За время пандемии зарегистрировано 76 822 летальных случаев (+1 322), 1 366 775 человек выздоровели. 

В свою очередь Индия перешагнула через показатель в миллион заболевших. На данный момент в стране 1 005 760 случаев коронавируса.

Минздрав Индии в пятницу сообщил о рекордном количестве смертей (687) в сутки. Всего умерли 25 619 человек. При этом 636 660 человек выздоровели.
 
Четвертая страна мира по заболеваемости - Россия - накануне преодолела отметку в 750 тысяч случаев.
 
Тем временем, в Украине три дня подряд фиксируют более 800 новых заболевших коронавирусом.
 

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Теги: Бразилия, Индия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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