В Иране начались протесты против смертной казни
В Иране на улицах нескольких городов возникли протесты против смертной казни для трех мужчин, задержанных во время протестов в ноябре 2019 года. Об этом сообщает Радио Свобода.
"Пользователи социальных сетей в четверг призвали к общенациональным протестам в 19:00 в пятницу против надвигающейся смертной казни в отношении трех молодых людей, которые были арестованы во время акций протеста в ноябре 2019 года. Но люди вышли на улицы в четверг вечером", - говорится в сообщении.
Первым городом, в котором вспыхнули протесты, был Бехбахан, и вскоре после этого люди вышли на улицы в Ширазе.
Некоторые пользователи социальных сетей также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета в некоторых городах страны.
#— Elika Yusuf (@elikayusuf592) July 16, 2020
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... #__ pic.twitter.com/BiJDydzhsL— (@gisoo_kamandi74) July 16, 2020
# #— (@EllioT_Neo) July 16, 2020
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Ранее сообщалось, что в Иране прилюдно казнили мужчину, признанного виновным в нарушении законов о гомосексуализме.
Также сообщалось, что власти Ирана вынесли смертный приговор мужчине, которого считают агентом ЦРУ.
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