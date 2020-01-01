На Тайване введут "более гуманные" казни

В Тайване ввели новые правила казни, которые назвали "гуманными". Например, осужденному на смерть разрешат оставить голосовое послание родственникам, а также ему не дадут увидеть своего палача.

Власти Тайваня представили новые правила проведения казней, которые будут применяться к заключенным, приговоренным к высшей мере наказания. Власти свою инициативу назвали "более гуманной", однако правозащитники с этим не согласны, пишет Daily Mail.

Так, известно, что приговоренным к смерти перед самой казнью дают успокоительное, потом кладут лицом вниз и стреляют в спину.

Новые правила обязали надевать на "смертников" капюшон, чтобы люди не видели своего палача до выстрела в сердце. Также осужденным разрешили оставлять прощальные голосовые или видеосообщения и проводить религиозные ритуалы.

"Смертная казнь - жестокий и бесчеловечный метод наказания, поэтому абсурдно обсуждать, как применять его более гуманным образом", - прокомментировала инициативу властей директор правозащитной организации Amnesty International Taiwan Чиу Э-линь.

Отказаться от смертных казней вообще призвал исполнительный директор Тайваньского альянса за прекращение смертной казни Линь Синь-ий. Он подчеркнул, что гуманного способа лишения жизни человека не существует в принципе.

Добавим, что последний раз в Тайване казнили в 2010 году. В этом году страна собирается возобновить эту практику.

Напомним, что США спустя 17 лет возобновили казни на федеральном уровне.

Также Korrespondent.net писал, что связанный с ИГИЛ ребенок казнил нигерийца. Опубликовано фото, как 8-летний мальчик, замотанный в черный платок, расстреливает мужчину.



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