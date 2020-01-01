Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Тайване введут "более гуманные" казни

Комментариев: 0
В Тайване ввели новые правила казни, которые назвали "гуманными". Например, осужденному на смерть разрешат оставить голосовое послание родственникам, а также ему не дадут увидеть своего палача.
Правозащитники призывают отказаться от смертной казни вообще
Правозащитники призывают отказаться от смертной казни вообще
Twitter

Власти Тайваня представили новые правила проведения казней, которые будут применяться к заключенным, приговоренным к высшей мере наказания. Власти свою инициативу назвали "более гуманной", однако правозащитники с этим не согласны, пишет Daily Mail.

Так, известно, что приговоренным к смерти перед самой казнью дают успокоительное, потом кладут лицом вниз и стреляют в спину.

Новые правила обязали надевать на "смертников" капюшон, чтобы люди не видели своего палача до выстрела в сердце. Также осужденным разрешили оставлять прощальные голосовые или видеосообщения и проводить религиозные ритуалы.

"Смертная казнь - жестокий и бесчеловечный метод наказания, поэтому абсурдно обсуждать, как применять его более гуманным образом", - прокомментировала инициативу властей директор правозащитной организации Amnesty International Taiwan Чиу Э-линь.

Отказаться от смертных казней вообще призвал исполнительный директор Тайваньского альянса за прекращение смертной казни Линь Синь-ий. Он подчеркнул, что гуманного способа лишения жизни человека не существует в принципе.

Добавим, что последний раз в Тайване казнили в 2010 году. В этом году страна собирается возобновить эту практику.

Напомним, что США спустя 17 лет возобновили казни на федеральном уровне.

Также Korrespondent.net писал, что связанный с ИГИЛ ребенок казнил нигерийца. Опубликовано фото, как 8-летний мальчик, замотанный в черный платок, расстреливает мужчину.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Тайвань, казнь, правозащитники, смертная казнь, гуманизация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь