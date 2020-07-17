Украинские военные поедут в Боснию и Герцеговину - СМИ

В составе международного контингента они будут контролировать выполнение Дейтонского мирного договора.

На Балканах в Косово уже находится один украинский батальон facebook.com/JointForcesCommandAFU

Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС одобрил участие украинских военных в миротворческой миссии Евросоюза в Боснии и Герцеговине EUFOR. Об этом сообщило боснийское издание Dnevni avaz

По его данным, решение было принято и вступило в силу 14 июля. В состав EUFOR входят военнослужащие 20 стран, включая членов ЕС и страны, не входящие в это объединение.

Военный контингент EUFOR находится в Боснии и Герцеговине для наблюдения за выполнением военной части Дейтонского соглашения от 2 декабря 2004 года.

Напомним, ранее командование Вооруженных сил Украины заменило новым составом контингент украинского батальона в составе международной миротворческой миссии в Косово на Балканах.

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