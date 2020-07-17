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Украинские военные поедут в Боснию и Герцеговину - СМИ

Комментариев: 1
В составе международного контингента они будут контролировать выполнение Дейтонского мирного договора.
На Балканах в Косово уже находится один украинский батальон
На Балканах в Косово уже находится один украинский батальон
facebook.com/JointForcesCommandAFU
 
Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС одобрил участие украинских военных в миротворческой миссии Евросоюза в Боснии и Герцеговине EUFOR. Об этом сообщило боснийское издание Dnevni avaz.
 
 
По его данным, решение было принято и вступило в силу 14 июля. В состав EUFOR входят военнослужащие 20 стран, включая членов ЕС и страны, не входящие в это объединение.
 
Военный контингент EUFOR находится в Боснии и Герцеговине для наблюдения за выполнением военной части Дейтонского соглашения от 2 декабря 2004 года. 
 
Напомним, ранее командование Вооруженных сил Украины заменило новым составом контингент украинского батальона в составе международной миротворческой миссии в Косово на Балканах.

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Теги: ЕС, Украина-ЕС, Миротворцы, Босния и Герцеговина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fkrfyfan    17.07.2020, 13:14
Оценка:  -22
fkrfyfan
У себя на Донбассе помародёрствовали, теперь решили и заграницей пошухерить
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