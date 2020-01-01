В Индии из-за дождей рухнул дом

В результате обвала шесть человек погибли, многие оказались заблокированными в уцелевшей части дома. Спасательная операция продолжается.

В индийском городе Мумбаи проливные дожди привели к обрушению шестиэтажного здания, шесть человек погибли. Об этом сообщает Reuters.

Несколько людей оказались под обвалом, многие оказались заблокированными в уцелевшей части здания. Два человека были найдены мертвыми вечером в четверг, 16 июля, и еще четыре тела спасатели нашли под обломками здания сегодня ночью.

Спасатели не исключают риск повторного обрушения.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в доме на Позняках в Киеве 21 июня разрушены 16 квартир, еще 40 - повреждены.

Также сообщалось, что в Одессе произошел обвал, в здании упала кровля, пострадали две комнаты квартиры на четвертом этаже.

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