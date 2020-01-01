В Кремле ответили на обвинения Великобритании в кибератаках

Необоснованные обвинения британских властей в адрес Москвы негативно скажутся на двусторонних отношениях, предположил Песков.

Заявления правительства Великобритании о причастности Российской Федерации к кибератакам в их стране не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, кто что пытался взламывать в Великобритании, но Россия точно не имеет к этому никакого отношения. Мы категорически не согласны с голословными обвинениями в наш адрес", - сказал он.

На уточняющий вопрос, связана ли хакерская группа Cozy bear c российскими спецслужбами, Песков ответил: "Мы совершенно не знаем, что это за группа и к кому она относится. Мы сами все время сталкиваемся с попытками совершения киберпреступлений в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки, это общая проблема".

Представитель президента РФ выразил мнения, что необоснованные обвинения британских властей в адрес Москвы о причастности к вмешательству в парламентские выборы 2019 года негативно скажутся на двусторонних отношениях.

Он посоветовал властям Великобритании учитывать опыт безрезультатного расследования вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. "Давайте вспомним опыт США, где было много разных обвинений, где были потрачены десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков, чтобы провести расследование - и впоследствии эти расследования привели к тому, что никаких подтверждений никто не получил", - напомнил он.

Как сообщалось, глава МИД Великобритании Доминик Рааб 16 июля заявил, что власти Великобритании ведут расследование возможного вмешательства России в выборы в британский парламент в декабре 2019 года.

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