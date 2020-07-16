Датский производитель мороженого отказывается от названия Эскимо

В Дании один из производителей мороженого решил, что название Эскимо напоминает о временах несправедливости и отказался от этого названия. Его конкурент примеру не последовал.

Будет найдено другое название ansa.it

Датский производитель мороженого Hansens решил больше не употреблять в линейке своей продукции название Эскимо. В руководстве компании считают, что это оскорбляет инуитов и других коренных народов Арктики, пишет The Local.

Производитель подчеркнул, что изначально речь не шла об изменении названия, но после анализа ситуации, решили, что Эскимо напоминает людям о временах несправедливости, и поэтому решили сменить имя на более подходящее.

Отмечается, что данную инициативу другой производитель холодного лакомства Premier не поддержал. В компании сохранят название Kaempe Eskimo (Гигантское Эскимо).

Ранее в США решили не унижать эскимосов и отказались от названия эскимо. В компании Dreyer's, которая выпускает мороженое, заявили, что привержены делу расового равноправия.

Также сообщалось, что в Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа.

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