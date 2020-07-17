Вооруженные силы десяти стран НАТО принимают участие в международных военных учениях, которые продлятся до 19 июля.

В Черном море у берегов Болгарии проходят международные военные учения Sea Breeze 2020 с участием 10 стран. Об этом сообщает NavalNews

В учениях принимают участие вооруженные силы десяти стран НАТО - Болгарии, Бельгии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США.

Задействованы 27 кораблей, 9 самолетов и 2413 военных. Цель учений - улучшение боевой готовности и отработка тактического взаимодействия сил для осуществления совместных операций в Черном море. Учения продлятся до 19 июля.

Cмотрите фотогалерею: В Черном море идут военные учения Sea Breeze 2020

Ранее сообщалось, что Украина готовит ответ России на масштабные учения . В конце сентября Украина при участии НАТО проведет учения Объединенные усилия-2020 в ответ на российские учения Кавказ-2020.

Также сообщалось, что подразделения Госпогранслужбы и ВМС ВСУ совместно отработали действия резервов в случае вооруженной агрессии условного противника на территорию Украины.

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