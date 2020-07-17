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В Черном море идут военные учения Sea Breeze 2020

Комментариев: 1
Вооруженные силы десяти стран НАТО принимают участие в международных военных учениях, которые продлятся до 19 июля.
Учения Sea Breeze 2020
Учения Sea Breeze 2020
НАТО MARCOM
В Черном море у берегов Болгарии проходят международные военные учения Sea Breeze 2020 с участием 10 стран. Об этом сообщает NavalNews.
 
В учениях принимают участие вооруженные силы десяти стран НАТО - Болгарии, Бельгии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США.
 
Задействованы 27 кораблей, 9 самолетов и 2413 военных. Цель учений - улучшение боевой готовности и отработка тактического взаимодействия сил для осуществления совместных операций в Черном море. Учения продлятся до 19 июля.
 
 
Ранее сообщалось, что Украина готовит ответ России на масштабные учения. В конце сентября Украина при участии НАТО проведет учения Объединенные усилия-2020 в ответ на российские учения Кавказ-2020.
 
Также сообщалось, что подразделения Госпогранслужбы и ВМС ВСУ совместно отработали действия резервов в случае вооруженной агрессии условного противника на территорию Украины.
 

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Теги: НАТО, Черное море, фото, Учения НАТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    17.07.2020, 16:15
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
а когда Грузия успела вступить в НАТО?
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