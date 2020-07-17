Пранкеры пытались поговорить с Дудой от имени Зеленского и Макрона

Разговор с президентом Польши от имени помощника генсека ООН был уже третьей попыткой российских пранкеров. До этого в канцелярии Дуды разоблачили две другие попытки.

Пранкеры только с третьей попытки связались с Дудой

Российские пранкеры перед тем, как поговорить с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генсека ООН, сделали две попытки к нему дозвониться от имени президентов других стран. Об этом в пятницу, 17 июля, со ссылкой на Rzeczpospolita сообщает Европейская правда.

Отмечается, что сперва пранкеры пытались позвонить Дуде от имени президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

Однако, сотрудники канцелярии Анджея Дуды раскрыли обман, осуществив проверку через секретариаты обоих президентов и посольства.

Третья попытка оказалась удачной из-за ошибки сотрудника представительства Польши в ООН - он не проверил, действительно ли данный номер принадлежит помощнику Антонио Гутерриша, и не выяснил, что помощника, от имени которого звонили пранкеры, на самом деле не существует.

Как сообщается, сначала пранкер Кузнецов позвонил в секретариат канцелярии президента, представившись несуществующим помощником Гутерриша и прося о разговоре с Дудой генсека ООН для поздравления с победой во втором туре.

В канцелярии попросили его направить письмо-запрос, а затем обратились в представительство Польши в ООН, прося уточнить в пресс-службе генсека ООН, действительно ли есть помощник с таким номером и электронной почтой и действительно ли Гутерриш планировал звонить Анджею Дуде.

По словам Витольда Дзельського, директора отдела международных связей канцелярии президента, его дважды заверили, что электронная почта была настоящей.

В канцелярии говорят, что их не слишком насторожила электронная почта на protonmail, потому что он считается надежным каналом связи, в дополнение к официальным защищенным.

В МИД Польши в четверг вечером сообщили, что двух причастных к ошибке сотрудников Постоянного представительства Польши в ООН в Нью-Йорке уволили.

Напомним, пранкеры позвонили президенту Польши от имени генсека ООН. В ходе разговора с предполагаемым генсеком, Дуда заявил, что основным источником распространения COVID-19 в Польше могут быть украинские трудовые мигранты.

Как сообщалось, 12 июля действующий президент Анджей Дуда во втором туре выборов набрал 51,21% голосов и останется в занимаемой должности ещё на пять лет.

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