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Дания подняла истребители из-за сообщения о бомбе на борту самолета

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Пассажирский самолет, на борту которого, по сообщению, находилась бомба, совершил посадку в Осло. Пассажиры покинули борт.
Пассажиры покинули самолет
Пассажиры покинули самолет
nrk.no

В норвежской столице приземлился самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший маршрут Лондон – Осло, на борту которого могла находиться бомба. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Европейская правда со ссылкой на норвежские СМИ.

Также сообщается, что Дания подняла два истребителя в связи с ситуацией с самолетом Ryanair.

"Датские F-16 преодолели звуковой барьер над Ютландией. Самолеты обеспечивают поддержку в связи с чрезвычайными ситуациями. Пока больше никаких комментариев нет ", - сообщили вооруженные силы Дании в 12.30.

Позже оператор аэропорта Осло Avinor заявил об усиленном присутствии сил чрезвычайного реагирования после получения сообщения о бомбе на борту самолета.

"Все пассажиры покинули самолет и едут на автобусе к терминалу ", - заявила представительница Avinor Кэтрин Фрамхольт.

В полиция отметили, что детали инцидента пока неясны.

Позже сообщалось, что в связи с сообщением о бомбе был задержан 51-летний гражданин Британии.

К слову, этот инцидент - вторая угроза рейсу Ryanair на текущей неделе. Ранее рейс из Кракова в Дублин совершил срочную посадку в Лондоне, после того как на его борту нашли записку с сообщением о взрывчатке. Тогда никаких подозрительных предметов тогда обнаружено не было, и после этого инцидента были арестованы двое мужчин.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе.

 

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Теги: самолет, бомба, Норвегия, Дания, истребитель, Ryanair
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Источник: korrespondent.net

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