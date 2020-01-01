Израиль снова усилил карантин из-за всплеска коронавируса

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Израиле резко возросло в последние недели. Только в четверг в стране заразились почти 1900 человек.

Власти Израиля в очередной раз вводят новые карантинные ограничения на фоне скачка заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 17 июля.

В число новых ограничений входит закрытие многих предприятий на выходные. Будут закрыты тренажерные залы и спортивные клубы будут закрыты, за исключением использования их спортсменами.

В ресторанах больше нельзя будет употреблять пищу на месте. Они будут работать только на вынос.

Также по выходным будут закрыты пляжи, магазины, торговые центры, парикмахерские, салоны красоты и туристические объекты.

Разрешение на общественные собрания будут ограничены количеством участников: до 10 человек в помещении и 20 – на улице.

Правительство уже одобрило новые меры и, ожидая одобрения Кнессетом, заявил, что эти ограничения вступят в силу вечером в пятницу. Их нарушения будут рассматриваться как уголовное преступление.

До конца мая Израиль в основном сдерживал заболеваемость коронавирусом после двухмесячного жесткого карантина. Но количество случаев резко возросло в последние недели. В четверг в стране заразились почти 1900 человек. С начала пандемии умерло 387 человек из более чем 46 000 случаев.

Напомним, по состоянию на утром 17 июля в мире зарегистрировано почти 14 млн случаев коронавируса. Миллионные отметки преодолели вторая и третья страны по заболеваемости в мире – Бразилия и Индия.

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