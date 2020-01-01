Во Франции отложили скандальную пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Жан Кастекс все равно утверждает, что пенсионная реформа не будет отменена.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что переговоры правительства и профсоюзов по противоречивой пенсионной реформе будут отложены до 2021 года, чтобы сосредоточиться на восстановлении экономики после коронакризиса. Об этом сообщает Reuters.

Реформа, инициированная президентом Эммануэлем Макроном, которая является самым масштабным изменением пенсионной системы со времен Второй мировой войны, была остановлена в феврале пандемией.

Изменения пенсионной системы возмутили профсоюзы и стали причиной массовых протестов в конце прошлого года. Решение отложить реформу частично направлено на то, чтобы ослабить эту напряженность, поскольку Франция борется с экономическими последствиями коронавируса.

"Сейчас приоритетом является борьба с кризисом, за занятость и преодоление безработицы", - сказал Кастекс после своей первой встречи с представителями профсоюзов с тех пор, как он стал премьер-министром в этом месяце.

Еще Кастекс сообщил, что реформа, которая включает в себя повышение пенсионного возраста на два года до 64 лет, не будет отменена. Отсрочка до президентских выборов 2022 может ослабить озабоченность профсоюзов и избирателей, но подорвет и без того ослабленный авторитет Макрона как реформатора.

Реформа занимает центральное место в стремлении Макрона создать более гибкую и конкурентоспособную рабочую силу. Но профсоюзы утверждают, что она оставит пенсионеров в худшем положении.

Напомним, недавно во Франции ослабили карантин и разрешили гражданам собираться на массовые мероприятия без получения предварительного разрешения от власти, но не более чем пять тысяч человек одновременно.

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