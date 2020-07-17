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В США ставка по ипотеке обвалилась до исторического минимума

Комментариев: 1
Снижение ставок аналитики связывают с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
В США рекордно упала ставка по ипотеке
В США рекордно упала ставка по ипотеке
zemhome.com

В США впервые в истории ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения в 30 лет упала до рекордно низкого показателя в 2,98%. Об этом свидетельствуют данные одного из крупнейших американских ипотечных агентств Freddie Mac.

Как отмечает агентство, которое регистрирует значение показателя с 1971 года, снижение ставки обусловлено экономическим кризисом в США, вызванным пандемией коронавируса нового типа.

Отмечается, что еще в январе эта ставка составляла 3,72%, а в июле прошлого года - 3,81%.

В то же время ставка по 15-летней ипотеке опустилась до 2,48%.

Пандемия коронавируса вынудила Федеральную резервную систему (ФРС) США, выполняющую функции центрального банка страны, снизить ключевую процентную ставку до уровня 0 - 0,25% годовых для стимулирования экономического роста. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркивал, что ВВП страны во II квартале текущего года в связи с последствиями коронавирусной инфекции может сократиться на 20-30%.

Ранее сообщалось, что из-за кризиса 800 млн человек могут стать безработными.

Названа страна, чья экономика лучше всего пройдет пандемию

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Теги: глобальный экономический кризис, США, ипотека, кризис
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ktrvbcffer    17.07.2020, 21:53
Оценка:  -24
ktrvbcffer
Кому нужно жильё в этой вымирающей от коронавируса псевдосверхдержаве?Никому.А Китай правильно сделал что придумал,разработал и забросил эту заразу в это звёздно-полосатое болото,населённое жирными разноцветными мутантами.
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