Королева Елизавета посвятила в рыцари 100-летнего ветерана

Таким образом она отблагодарила мужчину, который собрал 33 млн фунтов для медиков, которые борются с коронавирусом.

Королева Елизавета в пятницу, 17 июля, посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй Мировой войны капитана Томаса Мура, который собрал 33 млн фунтов для медиков во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Церемония состоялась на территории Виндзорского замка, где королева вместе с супругом с середины марта соблюдает режим самоизоляции.

Это было первое официальное мероприятие с начала пандемии коронавируса, в котором принимала участие 94-летняя королева. Кресло королевы было установлено посреди газона. Мур приблизился к королеве ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы королева могла коснуться его плеч мечом своего отца Георга VI (1895-1952).

Из уважения к возрасту ветерана ему было позволено не преклонять колено перед монархом, что является частью церемонии посвящения в рыцари. Общаясь с прессой, Мур, пользующийся колесными ходунками, пошутил, что если опустится на колени, то уже никогда больше не сможет подняться.

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как на фоне пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения. Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную.

На свое 100-летие Томас Мур получил более 125 тысяч поздравительных открыток. Также в качестве подарка он был повышен в воинском звании, а над его домом пролетели самолеты времен Второй мировой войны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet