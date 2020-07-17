В Бельгии констатируют вторую волну коронавируса

Ежедневно врачи фиксируют на треть больше случаев, чем неделей ранее. Вирусологи заговорили о новых карантинных ограничениях.

Медики в Бельгии заявили о начале второй волны коронавируса, поскольку суточный прирост заражений COVID-19 в стране достиг 115 случаев в день, что на 32 % больше, чем на прошлой неделе. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает VRT.

"Эксперты называют эти цифры свидетельством начала второй волны вспышки и ведут дискуссию о вероятности введения новых ограничительных мер. Уровень ежедневного инфицирования составил 115 случаев в день в период с 7 по 13 июля, что на треть выше, чем на прошлой неделе. В понедельник вообще был зарегистрирован пик новых заболеваний - 216 случаев ", - говорится в сообщении.

Ведущий вирусолог страны Марк Ван Ранст напомнил, что за несколько дней до введения ограничений, по состоянию на 15 марта, ежедневно регистрировалось 214 новых случаев заболевания. Это было толчком к тому, чтобы уже с 17 марта в стране были введены жесткие противовирусные ограничения.

"Единственная позитивная вещь, что сейчас мы тестируем гораздо больше людей: в марте, вероятно, подтверждали 1 из 10 случаев, сейчас - 1 из трех. Если взглянуть на эти цифры, можно уже говорить о том, что вторая волна коронавируса началась. Единственное, чего мы не знаем - какой именно будет эта вторая волна", - отметил эксперт.

По его словам, последние данные по заболеваемости COVID-19 должны стать звонком к пробуждению для всех бельгийцев. Опять критически важное значение приобретает соблюдение правил "социального дистанцирования", использование защитных масок и ограничения количества контактов.

Отмечается, что если показатели будут продолжать ухудшаться, уже во время следующей встречи Совета безопасности Бельгии в четверг правительство может принять решение о введении новых ограничительных мер.

Напомним, в начале недели в Бельгии сообщали, что впервые за четыре месяца нет умерших от COVID-19.

Ранее сообщалось, что бельгийцы подали иск против властей из-за карантина. Активисты считают, что власти Бельгии скопировали меры Китая по борьбе с COVID-19 без учета европейских норм прав человека.

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