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США обновили антирекорд по COVID-19

Комментариев: 1
За сутки в Соединенных Штатах зафиксировали более 77 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Жители Нью-Йорка во время пандемии
Жители Нью-Йорка во время пандемии

В США в минувшие сутки был установили новый печальный "рекорд", когда было зафиксировано более 77 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, представленные Университетом медицины имени Джона Хопкинса в пятницу, 17 июля.

В разделе ежедневной статистики заболеваний по США отмечается, что в предыдущий день было зафиксировано 77,3 тыс. новых случаев COVID-19. При этом общее число инфицированных коронавирусом в США по состоянию на пятницу достигло 3,578 млн человек.

На данный момент Соединенные Штаты остаются на первом месте по количеству выявленных больных COVID-19 в мире, за ними следуют Бразилия, Индия, Россия и Перу.

Предыдущий антирекорд по числу ежедневных заболеваний, который насчитывал 63,2 тыс. случаев, был зафиксирован 10 июля.

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Теги: рекорд, США, статистика, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kerrohhop    17.07.2020, 23:34
Оценка:  -22
kerrohhop
Псевдосверхдержава постепенно превращается в инфицированную псевдосверхдержаву.И это прекрасно!))))))))))))
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