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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции

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Американские законодатели предложили ввести меры в отношении Анкары за покупку российских систем С-400.
ЗРК C-400
ЗРК C-400
 
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении Турции за приобретение ею российских зенитных ракетных систем С-400. Сообщение об этом 17 июля опубликовал на своем сайте республиканец Адам Кинзингер - один из авторов инициативы.
 
Отмечается, что меры предлагается ввести на основании закона О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).
 
Документ Кинзингера под названием Акт о противодействии экспорту Россией оружия, поступил в законодательный орган 16 июля. Его текст пока не приводится.
 
Ранее сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил купить российские ЗРС С-400 у Турции и таким образом разрешить противоречия с Анкарой.
 
Напомним, Турция купила у РФ четыре дивизиона С-400. Сделка Анкары вызвала конфликт в отношениях с Вашингтоном.
 
В итоге США исключили Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями.

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Теги: США, Турция, конгресс, санкции, ракетные комплексы, С-400
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Источник: korrespondent.net

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