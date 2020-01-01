В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции
Американские законодатели предложили ввести меры в отношении Анкары за покупку российских систем С-400.
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении Турции за приобретение ею российских зенитных ракетных систем С-400. Сообщение об этом 17 июля опубликовал на своем сайте республиканец Адам Кинзингер - один из авторов инициативы.
Отмечается, что меры предлагается ввести на основании закона О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).
Документ Кинзингера под названием Акт о противодействии экспорту Россией оружия, поступил в законодательный орган 16 июля. Его текст пока не приводится.
Ранее сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил купить российские ЗРС С-400 у Турции и таким образом разрешить противоречия с Анкарой.
Напомним, Турция купила у РФ четыре дивизиона С-400. Сделка Анкары вызвала конфликт в отношениях с Вашингтоном.
В итоге США исключили Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями.
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