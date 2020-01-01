В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции

Американские законодатели предложили ввести меры в отношении Анкары за покупку российских систем С-400.

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении Турции за приобретение ею российских зенитных ракетных систем С-400. Сообщение об этом 17 июля опубликовал на своем сайте республиканец Адам Кинзингер - один из авторов инициативы.

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